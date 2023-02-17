Перфоманс до сліз – фани Трабзонспора банером вшанували собаку-рятувальника, який загинув під завалами в Туреччині
Вболівальники Трабзонспора організували дуже зворушливу акцію перед матчем Ліги конференцій проти Базеля.
Поєдинок не міг принести повноцінної радості, адже лише 10 днями раніше Туреччину сколихнув землетрус, який забрав десятки тисяч життів. Трагедія відобразилась у велетенському банері на трибуні фанатів Трабзонспора.
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Турки зобразили рятівника, який щойно витягнув дитину з-під завалів. Поряд собака, історія якої може довести до сліз. Це цілком реальний пес-рятувальник на кличку Протео. Він прибув до Туреччини у складі мексиканської бригади, яка мала великий досвід роботи після землетрусів. Протео сумлінно виконував свою місію і врятував щонайменше 2 людей, але сам помер під завалами будинку у місті Кахраманмараш. Собаку могло придавити одним з уламків, хоча ймовірнішою виглядає версія про страшне виснаження організму від безперервної роботи.
Трагічна історія Протео сколихнула соцмережі, навіть політики найвищого рівня згадують його у своїх промовах. Фанати Трабзонспора також не пошкодували тканини, щоб вшанувати чотирилапого героя.
"Хочу сказати, що я пишаюся тобою, тому що ти завжди був сильним і працьовитим псом, який ніколи не здавався. Тепер я просто маю подякувати тобі за те, що привів мене сюди. На жаль, ми не зможемо повернутися разом... Я завжди буду тебе пам'ятати. Сподіваюся, що вся Мексика ніколи не забуде тебе", – зі сльозами на очах говорив дресирувальник Протео.