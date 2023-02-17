Поєдинок не міг принести повноцінної радості, адже лише 10 днями раніше Туреччину сколихнув землетрус, який забрав десятки тисяч життів. Трагедія відобразилась у велетенському банері на трибуні фанатів Трабзонспора.

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Турки зобразили рятівника, який щойно витягнув дитину з-під завалів. Поряд собака, історія якої може довести до сліз. Це цілком реальний пес-рятувальник на кличку Протео. Він прибув до Туреччини у складі мексиканської бригади, яка мала великий досвід роботи після землетрусів. Протео сумлінно виконував свою місію і врятував щонайменше 2 людей, але сам помер під завалами будинку у місті Кахраманмараш. Собаку могло придавити одним з уламків, хоча ймовірнішою виглядає версія про страшне виснаження організму від безперервної роботи.

Mexican rescue dog #Proteo died of exhaustion during rescue activities in #Turkey

According to the testimonies he helped rescue at least two individuals

A picture of his last rest before he goes in peace

Thoughts to all the heroes from around the world#earthquaketurkey pic.twitter.com/s29BGdSaky — Aminollah Faisal (@AminollahFaisal) February 12, 2023

Трагічна історія Протео сколихнула соцмережі, навіть політики найвищого рівня згадують його у своїх промовах. Фанати Трабзонспора також не пошкодували тканини, щоб вшанувати чотирилапого героя.

"Хочу сказати, що я пишаюся тобою, тому що ти завжди був сильним і працьовитим псом, який ніколи не здавався. Тепер я просто маю подякувати тобі за те, що привів мене сюди. На жаль, ми не зможемо повернутися разом... Я завжди буду тебе пам'ятати. Сподіваюся, що вся Мексика ніколи не забуде тебе", – зі сльозами на очах говорив дресирувальник Протео.