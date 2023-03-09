На поединок Лиги чемпионов КОНКАКАФ между сальвадорской Альянсой и Филадельфией Юнион ворвался незваный гость.

Матч оказался ужасно скучным и завершился 0:0, а главный хайлайт произошел на 68-й минуте встречи.

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На поле ворвался пес, который решил развлечь публику вместо вялых футболистов. Четвероногий успел записать в свой актив отбор и продемонстрировать дриблинг, прежде чем стюард вынес его на руках. Очевидно, собака была довольна своим перфомансом, поскольку вообще не сопротивлялась.

Was this on your bingo card?



Yeah the @PhilaUnion is a good team and all, but this doggo is even better ️ pic.twitter.com/cK882huibw — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 8, 2023

Это был первый поединок в рамках 1/8 финала ЛЧ КОНКАКАФ, который Альянса принимала у себя. Через неделю команды встретятся еще раз на стадионе Филадельфии.

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