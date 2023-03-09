Пес выскочил на поле, показал дриблинг и был "удален" – курьез дня в американской Лиге чемпионов
На поединок Лиги чемпионов КОНКАКАФ между сальвадорской Альянсой и Филадельфией Юнион ворвался незваный гость.
Матч оказался ужасно скучным и завершился 0:0, а главный хайлайт произошел на 68-й минуте встречи.
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На поле ворвался пес, который решил развлечь публику вместо вялых футболистов. Четвероногий успел записать в свой актив отбор и продемонстрировать дриблинг, прежде чем стюард вынес его на руках. Очевидно, собака была довольна своим перфомансом, поскольку вообще не сопротивлялась.
Это был первый поединок в рамках 1/8 финала ЛЧ КОНКАКАФ, который Альянса принимала у себя. Через неделю команды встретятся еще раз на стадионе Филадельфии.
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