Кумедний епізод стався у поєдинку чемпіонату Мексики між командами Алебріхес та Дорадос. Головним героєм став собака.

Матч завершився впевненою перемогою господарів, які розгромили Дорадос з рахунком 4:0. Але найцікавіший момент у грі стався на останніх хвилинах.

Життя футболіста обірвалося після зустрічі з крокодилом – подробиці жахливої історії

Як це часто буває, на поле вибіг собака. Футболісти не хотіли самостійно забирати тварину з поля і кинули їй м'яч на газон. Пес одразу прийняв виклик позмагатися у дриблінгу. Чотирилапий схопив м'яч і почав бігати полем, тримаючи ігровий снаряд у роті.

Стюарди намагалися зловити порушника, проте це вдалося далеко не одразу. Свої хвилини слави собака отримав, після чого тварину все ж забрали з поля. Втручання хвостатого на підсумок гри не вплинуло – рахунок більше не змінився.

До слова, свого часу Дорадос тренував Дієго Марадона. Легендарний аргентинець, який помер у 2020-му, очолював мексиканську команду в сезоні 2018/19 і змушений був піти через проблеми зі здоров'ям.