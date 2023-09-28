Матч завершился уверенной победой хозяев, разгромивших Дорадос со счетом 4:0. Но самый интересный момент в игре произошел на последних минутах.

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Как это часто бывает, на поле выбежала собака. Футболисты не хотели самостоятельно забирать животное с поля и бросили ему мяч на газон. Пес сразу принял вызов посоревноваться в дриблинге. Четвероногий схватил мяч и начал бегать по полю, держа игровой снаряд во рту.

Стюарды пытались поймать нарушителя, однако это удалось далеко не сразу. Свои минуты славы собака получила, после чего животное все же забрали с поля. Вмешательство хвостатого на результат игры не повлияло – счет больше не изменился.

К слову, в свое время Дорадос тренировал Диего Марадона. Легендарный аргентинец, скончавшийся в 2020-м, возглавлял мексиканскую команду в сезоне 2018/19 и вынужден был уйти из-за проблем со здоровьем.