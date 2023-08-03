Життя Хусуса Лопеса Ортіса, гравця костариканського Депортіво Ріо Каньяс, трагічно обірвалося після зустрічі з рептилією.

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Як повідомляє Eldesmarque, 29-річний футболіст прямував до родичів і захотів скупатися на річці. Місцеві рибалки знають про наявність крокодилів у водоймищі, але Ортіс не знав. Він стрибнув з моста в річку, де рептилія схопила його і потягла за собою. Щоб витягти тіло футболіста, місцевим жителям довелося переслідувати та застрелити крокодила.

Депортіво Ріо Каньяс – скромна команда. Вони виступають в третьому дивізіоні чемпіонату Коста-Рики.

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