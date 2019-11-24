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Смоллінг став першим англійцем з часів Бекхема, який відзначився двома голами у одному сезоні Серії А

20:43 555 Читать на русском
Смоллінг став першим англійцем з часів Бекхема, який відзначився двома голами у одному сезоні Серії А
Кріс Смоллінг / Reuters

Захисник Роми Кріс Смоллінг завдяки голу у матчі проти Брешії (3:0) повторив досягнення свого зіркового співвітчизника.

49’ Кріс Смоллінг
57’ Джанлука Манчіні
67’ Едін Джеко
 
49’ Кріс Смоллінг
57’ Джанлука Манчіні
67’ Едін Джеко

Це вже другий м'яч для центрального оборонця "вовків" у поточному чемпіонаті Італії.

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Таким чином Смоллінг зміг повторити результат Девіда Бекхема, який у сезоні 2008/09 відзначився двома голами у складі Мілана, інформує Opta. Щоправда, у гравця Роми ще більш ніж половина чемпіонату, тому він цілком може перевершити легенду збірної Англії.

Нагадаємо, Смоллінг перейшов у команду Паулу Фонсеки цього літа на правах річної оренди з Манчестер Юнайтед.

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Теги
Італія Рома - Брешія Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг Девід Бекхем Девід Бекхем Рома Рома
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