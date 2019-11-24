Смоллінг став першим англійцем з часів Бекхема, який відзначився двома голами у одному сезоні Серії А

Захисник Роми Кріс Смоллінг завдяки голу у матчі проти Брешії (3:0) повторив досягнення свого зіркового співвітчизника.

Це вже другий м'яч для центрального оборонця "вовків" у поточному чемпіонаті Італії.

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Таким чином Смоллінг зміг повторити результат Девіда Бекхема, який у сезоні 2008/09 відзначився двома голами у складі Мілана, інформує Opta. Щоправда, у гравця Роми ще більш ніж половина чемпіонату, тому він цілком може перевершити легенду збірної Англії.

Нагадаємо, Смоллінг перейшов у команду Паулу Фонсеки цього літа на правах річної оренди з Манчестер Юнайтед.

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