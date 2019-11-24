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Іммобіле увірвався до трійки найкращих бомбардирів у історії Лаціо

18:43 283 Читать на русском
Іммобіле увірвався до трійки найкращих бомбардирів у історії Лаціо
Чіро Іммобіле / Getty Images

Нападник Чіро Іммобіле опинився серед лідерів списку найкращих бомбардирів римського Лаціо.

45+1’ Франческо Капуто
 
Чіро Іммобіле 34’
Феліпе Кайседо 90+1’
34’ Чіро Іммобіле
45+1’ Франческо Капуто
90+1’ Феліпе Кайседо

Зірка "орлів" вразив ворота Сассуоло і тепер ділить третю сходинку у таблиці головних бомбардирів клубу, інформує Opta.

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У активі Іммобіле вже 82 голи за римлян, стільки ж у Томмазо Роккі. Попереду залишились лідер атак Лаціо 90-их Джузеппе Синьйорі (107 голів) і легендарний Сільвіо Піола, який з 1934 року по 1943 встиг наколотити 143 м'ячі.

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До слова, у поточному сезоні саме Іммобіле впевнено очолює бомбардирські перегони Серії А – 15 голів і 5 асистів.

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Сассуоло - Лаціо Італія Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо
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