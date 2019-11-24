Болонья вирвала нічию у матчі з Пармою: 13-й тур Серії А, неділя

Відбулись чергові поєдинки 13-го туру Серії А. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 13-й тур

Болонья – Парма – 2:2

Голи: Паласіо, 40, Джемаїлі, 90+5 – Кулесевскі, 17, Якопоні, 71

Верона – Фіорентина – початок матчу о 16:00

Рома – Брешія – початок матчу о 16:00

Сассуоло – Лаціо – початок матчу о 16:00

Сампдорія – Удінезе – початок матчу о 19:00

Лечче – Кальярі – початок матчу о 21:45

У недільному матчі 13-го туру Серії А Болонья вдома зустрічалась з Пармою. Гості заволоділи ініціативою з перших хвилин й доволі швидко вийшли вперед – Кулесевскі красиво поклав м'яч у дальній кут воріт з лінії штрафного. Ще до перерви Паласіо відквитав один гол після подачі з кутового, але "хрестоносці" не планували сьогодні відпускати перемогу – Якопоні завершив зразкову контратаку гостей, перегравши голкіпера віч-на-віч. Втім, на 5-й доданій хвилині Джемаїлі несподівано вирвав нічию для своєї команди – 2:2 у підсумку.

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