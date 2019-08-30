Смоллінг перейде в Рому – Сульшер підтвердив трансфер

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про перехід Кріса Смоллінга в Рому.
"Такий варіант з'явився кілька днів тому. Ми сіли і все обговорили. У той час, як у Манчестер Юнайтед є шість центральних захисників, я не можу гарантувати Крісу регулярну практику. Тому він покине команду.
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Думаю, йому сподобається в Італії, це новий досвід. Рома – великий клуб, сильна ліга. Не у багатьох англійських футболістів була можливість пограти в Італії. Він повернеться ще сильнішим", – цитує Сульшера Goal.com.
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Нагадаємо, Кріс Смоллінг перейшов у Манчестер Юнайтед у 2010 році з Фулхема за 8 млн євро. В минулому сезоні за "червоних дияволів" гравець провів 34 поєдинки і забив один гол.