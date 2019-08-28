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Рома відновила спроби підписати Ловрена

20:19 130 Читать на русском
Рома відновила спроби підписати Ловрена
Деян Ловрен / Фото ФК Ліверпуль - Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1134817/lovren-deyan-liverpul

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен ще має шанс опинитись у Серії А найближчим часом.

Представники Роми знову намагаються домовитись з Ліверпулем щодо переходу Деяна Ловрена, поівдомляє Corriere dello Sport.

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На такий крок керівництво "вовків" підштовхнула відмова Ювентуса відпускати Даніеле Ругані в римський клуб. За інформацією ЗМІ, столичний клуб вже намагався підписати 30-річного хорвата, проте пропозиція не влаштувала мерсисайдців.

Пріоритеним варіантом для Роми є оренда Ловрена за 3 млн євро з правом подальшого викупу за 12 млн.

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