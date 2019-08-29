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Смоллінг за крок від переходу у Рому

13:49 348 Читать на русском
Смоллінг за крок від переходу у Рому
Кріс Смоллінг / МЮ

Італійська Рома хоче орендувати гравця "червоних дияволів". Він закриє проблемну позицію в команді Фонсеки.

Захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг може найближчим часом стати гравцем Роми. Про це у своєму твіттері повідомив італійський журналіст Фабріціо Романо.

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Римляни узгодили деталі переходу і незабаром можуть оголосити про його підписання. Футболіст приєднається до "вовків" на правах оренди за 3 мільйони євро.

Переговори щодо 29-річного центрбека розпочались кілька днів тому: спершу манкуніанці вимагали за трансфер гравця 20 мільйонів, однак погодились відпустити Смоллінга у річну оренду за 3 мільйони євро без права викупу. Цікаво, що на цю позицію італійці також розглядали нашого Микиту Бурду.

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Нагадаємо, Кріс Смоллінг перейшов у Манчестер Юнайтед у 2010 році з Фулхема за 8 млн євро. В минулому сезоні за "червоних дияволів" гравець провів 34 поєдинки і забив один гол.

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11:47
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома Італія Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг
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