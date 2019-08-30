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Смоллинг перейдет в Рому – Сульшер подтвердил трансфер

15:20 26 Читати українською
Смоллинг перейдет в Рому – Сульшер подтвердил трансфер
Крис Смоллинг / Соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал о переходе Криса Смоллинга в Рому.

"Такой вариант появился несколько дней назад. Мы сели и все обсудили. В то время, как в Манчестер Юнайтед есть шесть центральных защитников, я не могу гарантировать Крису регулярную практику. Поэтому он покинет команду.

Смоллинг в шаге от перехода в Рому

Думаю, ему понравится в Италии, это новый опыт. Рома Ц большой клуб, сильная лига. Не у многих английских футболистов была возможность поиграть в Италии. Он вернется еще сильнее", – цитирует Сульшера Goal.com.

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Напомним, Смоллинг перешел в Манчестер Юнайтед в 2010 году из Фулхэма за 8 млн евро. В прошлом сезоне за "красных дьяволов" игрок провел 34 поединка и забил один гол.

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