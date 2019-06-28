Смирний відправився на перегляд у Колос

Англія — 16:40 952
-
Ярмоленко повертається у Вест Хем, але 2 людини ускладнюють його перспективи – англійські ЗМІ про майбутнє українця
-
У Росію не переїде – мати чемпіона світу з Шахтаря розповіла зворушливу історію про смерть його прабабці в ДонецькуУкраїна — 15:50 942
-
Барселона домовилася про трансфер Грізманна – каталонці заплатять більше, ніж передбачено клаусулоюІспанія — 15:39 703
-
Динамо програло Поліссю – потенційний новачок Матар віддав гольовий пас і втратив безліч моментівУкраїна — 14:35 4610
-
Мілан не гратиме в єврокубках у сезоні 2019/20 – рішення CASЛіга Європи — 13:54 3218