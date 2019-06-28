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Смирний відправився на перегляд у Колос

14:48 714 Читать на русском
Смирний відправився на перегляд у Колос
Євгеній Смирний / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Євгеній Смирний пройде перегляд у ковалівському Колосі.

Колос переглядатиме півзахисника Динамо Євгенія Смирного, повідомляє Динамоманія. Футболіст вже відправився до табору новачка УПЛ.

Колос визначився з домашнім стадіоном в УПЛ

За інформацією джерела, Колосу порекомендував Смирного особисто головний тренер Динамо Олександр Хацкевич. Наставник команди з Київської області Руслан Костишин дуже прискіпливий у підборі гравців, тому хавбек прибув лише на перегляд.

Динамо, у свою чергу, переглядає нападника Олімпіка Матара Дійє та півзахисника Локомотива Кошіце Вадима Янчака.

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