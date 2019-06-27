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Колос визначився з домашнім стадіоном в УПЛ

20:50 1105 Читать на русском
Колос визначився з домашнім стадіоном в УПЛ
Руслан Костишин / ФК Колос Ковалівка

Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів про ціль команди в УПЛ та на якому стадіоні будуть проводитись домашні матчі.

"Наше завдання – обтесатись у Прем'єр-лізі, набити ґулі, але в підсумку зберегти місце в елітному дивізіоні. Для нас це прем'єрний чемпіонат, тому хочеться відчути рівень і напруження елітного турніру.

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Наскільки мені відомо, договір про оренду стадіону Динамо зі столичним клубом підписаний. Водночас нам пообіцяли, що в другій частині чемпіонату останні домашні матчі ми зможемо провести в Ковалівці, де зараз іде повна реконструкція газону", – цитує Костишина Команда 1.

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Динамо ім. В. Лобановського Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин
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