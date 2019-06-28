Смирный отправился на просмотр в Колос

Полузащитник Динамо Евгений Смирный пройдет просмотр в ковалевском Колосе.

Колос будет просматривать полузащитника Динамо Евгения Смирного, сообщает Динамомания. Футболист уже отправился в стан новичка УПЛ.

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По информации источника, Колоса порекомендовал Смирнова лично главный тренер Динамо Александр Хацкевич. Наставник команды из Киевской области Руслан Костышин очень придирчив в подборе игроков, поэтому хавбек прибыл только на просмотр.

Динамо, в свою очередь, просматривает нападающего Олимпика Матара Дийе и полузащитника Локомотива Кошице Вадима Янчака.

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