Смалійчук: Запросили Фабрі, щоб гравці Карпат були адаптовані під європейський футбол

Генеральний директор Карпат Олег Смалійчук розповів про своє бачення подальшого розвитку львівського клубу.

"Наше підсилення? Фабрі Гонсалес звернувся до спортивного директора щодо двох гравців, які здатні допомогти команді вже і зараз. Олег Бойчишин узгодив необхідні питання, а я підключився, щоб завершити переговорний процес.

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Мені подобається схема Фабрі. У нас на позиціях латералів грають атакувальні гравці. Ми хочемо атакувати, комбінаційно доводити м’яч до штрафного суперника. Ми хочемо рости і заслужити бути тою командою, яка представлятиме місто в єврокубках.

Усе, що робиться в Карпатах має бути економічно обґрунтовано. Ми не хочемо залежати від фінансових можливостей нашого головного інвестора. Клуб повинен заробляти гроші і витрачати їх з розумом. Це підґрунтя того, що Карпати стають європейським клубом.

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Якщо будемо продавати гравців, то в кожному трансферному вікні, їхня вартість зростатиме. Ми не будемо бігати по ринку і продавати гравців. Для чого ми запрошуємо іноземного спеціаліста? Щоб наші гравці були адаптовані під сучасність європейського футболу. Так, поки що ми не можемо тягатися із грандами в питаннях бюджету. Але ми протиставляємо їм ідею. Наші гравці ростуть поруч з європейськими футбольними цінностями, тому ментально, їм буде легше адаптуватися в топ-чемпіонатах", – підсумував Смалійчук для прес-служби Карпат.