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Смалийчук: Пригласили Фабри, чтобы игроки Карпат были адаптированы под европейский футбол

10:16 50 Читати українською
Смалийчук: Пригласили Фабри, чтобы игроки Карпат были адаптированы под европейский футбол
Фабрисиано Гонсалес / Фото: ФК Карпаты

Генеральный директор Карпат Олег Смалийчук рассказал о своем видении дальнейшего развития львовского клуба.

"Наше усиление? Фабри Гонсалес обратился к спортивному директору по двум игрокам, которые способны помочь команде уже и сейчас. Олег Бойчишин согласовал необходимые вопросы, а я подключился, чтобы завершить переговорный процесс.

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Мне нравится схема Фабри. У нас на позициях латералей играют атакующие игроки. Мы хотим атаковать, комбинационно доводить мяч до штрафной соперника. Мы хотим расти и заслужить быть той командой, которая будет представлять город в еврокубках.

Все, что делается в Карпатах должно быть экономически обоснованно. Мы не хотим зависеть от финансовых возможностей нашего главного инвестора. Клуб должен зарабатывать деньги и тратить их с умом. Это подоплека того, почему Карпаты становятся европейским клубом.

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Если будем продавать игроков, то в каждом трансферном окне, их стоимость будет расти. Мы не будем бегать по рынку и продавать игроков. Для чего мы приглашаем иностранного специалиста? Чтобы наши игроки были адаптированы под современность европейского футбола. Да, пока мы не можем тягаться с грандами в вопросах бюджета. Но мы противопоставляем им идею. Наши игроки растут рядом с европейскими футбольными ценностями, поэтому ментально, им будет легче адаптироваться в топ-чемпионатах", – подытожил Смалийчук для пресс-службы Карпат.

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Карпаты Карпаты Олег Смалийчук Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес
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