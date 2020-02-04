Смалійчук: Відповідь Палкіна щодо трансферу Матвієнка – це відповідь менеджера минулого століття

Відомий український агент Олег Смалійчук прокоментував заяву генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна про несерйозність перемовин з Арсеналом щодо переходу захисника Миколи Матвієнка.

"Знаєте, можна навчитись правильно керувати клубом, чого у мене не вийшло свого часу з Карпатами. Подати правильний літак, щоб футболісти не скаржились, забезпечити хороше харчування на зборах, робота з вболівальниками, правильною пресою, яка хвалитиме тільки мене. А можна займатись правильною трансферною політикою.

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Відповідь Палкіна щодо нездійсненного трансферу Матвієнка – для мене це відповідь менеджера минулого століття. Для початку непогано було б розібратись з правилами ФІФА, принципами фінансового фейр-плей і роллю агентів-посередників у цьому бізнесі. Більшість трансферів відбувається з їхньою участю. Я так скажу – жодного трансферу з українського чемпіонату в Європу я не провів з офіційною пропозицією. Що це таке папір? Він би ще факс попросив надіслати. Люди просто зустрічаються, ведуть переговори, дивлячись одне одному в очі. На наступний день вже займаються контрактами.

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Я не вважаю образливим, коли європейський клуб пропонує оренду з опцією викупу в кінці сезону. Ми як посередники писали і телефонували Палкіну з проханнями домовитись про зустріч, але людина ніяк не реагувала, натомість керівництву Арсенала почали надходити дзвінки від всяких Боту і незрозумілих агентів, які дзвонили від керівництва Шахтаря. Я таке називаю "звичайний схематоз", коли умовні тендери отримують сини, швагри чи ще хтось.

Щодо мого партнера Артуро Каналеса. Він проводив багатомільйонні трансфери ще двадцять років тому. Не знаю, де тоді був Палкін і на якому заводі працював. Багато європейських менеджерів і тренерів ще тоді були клієнтами Артуро як футболісти", – розповів Смалійчук у коментарі ТаТоТаке.

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