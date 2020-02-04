Смалийчук: Ответ Палкина по трансферу Матвиенко – это ответ менеджера прошлого века

Известный украинский агент Олег Смалийчук прокомментировал заявление генерального директора Шахтера Сергея Палкина о несерьезности переговоров с Арсеналом по переходу защитника Николая Матвиенко.

"Знаете, можно научиться правильно управлять клубом, чего у меня не получилось в свое время с Карпатами. Подать правильный самолет, чтобы футболисты не жаловались, обеспечить хорошее питание на сборах, работа с болельщиками, правильной прессой, которая будет хвалить только меня. А можно заниматься правильной трансферной политикой.

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Ответ Палкина по неосуществимому трансферу Матвиенко – для меня это ответ менеджера прошлого века. Для начала неплохо было бы разобраться с правилами ФИФА, принципами финансового фэйр-плей и ролью агентов-посредников в этом бизнесе. Большинство трансферов проходит с их участием. Я так скажу – ни одного трансфера из украинского чемпионата в Европу я не провел с официальным предложением. Что это такое бумага? Он бы еще факс попросил прислать. Люди просто встречаются, ведут переговоры, глядя друг другу в глаза. На следующий день уже занимаются контрактами.

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Я не считаю оскорбительным, когда европейский клуб предлагает аренду с опцией выкупа в конце сезона. Мы как посредники писали и звонили Палкину с просьбами договориться о встрече, но человек никак не реагировал, зато руководству Арсенала начали поступать звонки от всяких Боту и непонятных агентов, которые звонили от руководства Шахтера. Я такое называю "обычный схематоз", когда условные тендеры получают сыновья, швагры или еще кто-то.

Что касается моего партнера Артуро Каналеса. Он проводил многомиллионные трансферы еще двадцать лет назад. Не знаю, где тогда был Палкин и на каком заводе работал. Много европейских менеджеров и тренеров еще тогда были клиентами Артуро как футболисты", – рассказал Смалийчук в комментарии ТаТоТаке.

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