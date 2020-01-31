Смалійчук: Перехід Матвієнка в Арсенал зірвав Палкін

В ексклюзивному коментарі для "Футбол 24" Олег Смалійчук, відомий український агент, зробив гучну заяву.

– Чи відповідає дійсності інформація, що Арсенал із вашою допомогою хотів придбати Матвієнка?

– Так. Арсенал дійсно звернувся до мене і до мого партнера Артуро. Звичайно ж, клубом Арсенал на наші імена були виписані документи, які ексклюзивно уповноважували нас від імені лондонців вступити у переговори. Це був хороший проект, на якому Шахтар заробив би не тільки імідж, але й хороші гроші.

– Що саме стало на заваді цьому трансферу?

– Це запитання варто поставити Палкіну. Цікаво, як він тепер буде дивитися в очі хлопцеві, у якого забрав шанс, можливо, всієї його кар’єри.

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– Тобто, Сергій Палкін відповідальний за зрив трансферу Матвієнка в Арсенал?

– Зірвав перехід саме Палкін. Але як саме він буде відповідати і перед ким – це вже не мої проблеми. Єдине можу додати, що в Європі люди ведуть бізнес із поняттям етики та правил Fair Play, тому напрацьовані українські схематози в європейському футболі не проскакують. Потенційні покупці просто роблять висновки про таких менеджерів і перемикаються на інші варіанти.

– Про які схематози йдеться?

– Коли закінчиться період трансферів, я матиму більше часу і в деталях розповім про увесь український футбольний бізнес. Але повірте: таких прикладів, коли Зінченко йде безкоштовно, у нас буде ще багато. Подивіться, наприклад, у тому ж Transfermarkt, якому агенту належить 90 відсотків українських гравців (11 футболістів першої команди Шахтаря – клієнти компанії ProStar Вадима Шаблія, – Футбол 24). Ти або підписуєш із ним контракт, або у тебе в клубі все погано.

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А якщо, наприклад, батьки фізично не сприймають цього агента, нав’язаного менеджментом клубу, єдиний варіант – втікати звідти. Бо ти або підписуєш, з ким тобі кажуть, або борешся з системою і сидиш на лавці.

Взагалі-то, нам вже давно потрібно пройти очищення, якщо ми хочемо конкурувати в Європі, а не отримувати по 5-6 голів в одному матчі. Тож деяким вітчизняним "менеджерам" я радив би вже потрохи запасатись вазеліном і постійно носити його з собою. Бо у будь-який час можуть викликати на килим.

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