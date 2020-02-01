Палкін відповів на звинувачення Смалійчука у зриві трансферу Матвієнка

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував чутки щодо зірваного переходу захисника "гірників" Миколи Матвієнка до лондонського Арсенала.

"Передусім хочу сказати, що з боку Арсенала ми не отримували жодних офіційних пропозицій або дзвінків. Єдине, що я отримав, то це доручення від одного іспанського агента, видане Арсеналом на ведення переговорів щодо оренди Матвієнка в Арсенал. На це я агенту відразу відповів, що ми не зацікавлені в оренді футболіста. Все, крапка. Більше жодних смс, дзвінків чи повідомлень я не отримував.

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Хочу зазначити, що в історії нашого клубу ніколи не було ситуацій, аби ми віддали в оренду провідного футболіста команди. І агенти Матвієнка це прекрасно знали. Мені цікаво уявити собі реакцію Арсенала, якби вони отримали доручення, виписане на будь-якого агента на ведення переговорів про оренду, скажімо, Обамеянга в Шахтар. Ну, напевно, покрутили б пальцем біля скроні. Ось приблизно така ж реакція була у нас в клубі.

А агентам футболіста й іншим особам, зацікавленим заробити фінансові та PR-дивіденди на цій темі, я раджу свої професійні експерименти ставити не на провідному футболісті Шахтаря і національної збірної України, а на гравцях набагато нижчого рівня", – сказав Палкін у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, у поточному сезоні 23-річний футболіст провів за "помаранчево-чорних" 21 поєдинок і зумів забити один гол та віддати одну результативну передачу. Чинний контракт Матвієнка з Шахтарем розрахований до червня 2021 року.

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