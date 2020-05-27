Карпати підтвердили зміну власника

Карпати зробили офіційну заяву щодо переходу частки Петра Димінського у власність Олега Смалійчука.

Смалійчук став новим бенефіціаром (засновником), йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

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Карпати подякували Петру Димінському, який майже 20 років підтримував "левів". За цей час команда підготувала чимало гравців для збірних України різних вікових груп, був реконструйований стадіон Україна, також Карпати вперше за багато років пробилися в єврокубки (сезон 2010/11).

Свого часу Смалійчук вже мав досвід роботи у керівництві "зелено-білих". Упродовж 2017-2019 років функціонер обіймав посаду віце-президента львівського клубу.

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