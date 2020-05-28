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Димінський перед продажем Карпат Смалійчуку відмовив іншому інвестору в останній момент, – ЗМІ

08:24 666 Читать на русском
Димінський перед продажем Карпат Смалійчуку відмовив іншому інвестору в останній момент, – ЗМІ
Петро Димінський в Карпатах / ФК Карпати

Виявляється, окрім Олега Смалійчука, який став новим власником "зелено-білих", у придбанні львівського клубу були зацікавлені й інші інвестори.

Як відомо, 27 травня Петро Димінський, який був почесним президентом Карпат протягом майже 20 років, продав свою частку клубу Олегу Смалійчуку. Останній був віце-президентом "зелено-білих" з 2017-го по 2019 рік.

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Втім, 65-річний Димінський вів перемовини щодо продажу клубу і з іншими потенційними інвесторами. 26 травня, буквально за день до угоди зі Смалійчуком, вже колишній власник Карпат відмовився від підписання договору з іншим покупцем. Документи вже були готові, перемовини тривали успішно, але в останній момент Димінський передумав. Про це повідомили в ефірі програми Футбол NEWS на телеканалі "Футбол 1".

Крім того, зазначається, що Смалійчук наразі перебуває за межами Львова. Найближчим часом він не планує керувати клубом, а приступить до виконання своїх обов'язків вже з нового сезону. Зауважимо, що наразі Карпати посідають останнє місце в УПЛ та є головним кандидатом на виліт. "Зелено-білі" відстають від Олімпіка на 5 пунктів.

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Теги
Карпати Карпати Петро Димінський Головне Олег Смалійчук
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