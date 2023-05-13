Колишній захисник "біло-синіх" Олег Кузнєцов розповів про спілкування з екс-партнерами по збірній СРСР після початку війни.

"Дзвонили Кір'яков, Хідіятуллін, Канчельскіс, але після 24 лютого я принципово трубку не брав. Зараз мені нема про що з ними говорити.

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З Канчельскісом ми раніше взагалі добре дружили, навіть приїжджали з Михайличенком до нього в Рейнджерс. Якби сьогодні я зустрівся з ним віч-на-віч, то, можливо, поговорив би, а слухати телефоном цю маячню я не хочу.

Зрозуміло, що Канчельскіс (уродженець Кропивницького, – прим.) не вийде на Красну площу з гаслом: "Я – за Україну". Цього не буде. Він уже живе в Росії понад 30 років і, напевно, хоче й далі там працювати. Така в нього позиція. Я його не засуджую, просто припинив спілкуватися", – сказав Кузнєцов у інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Олег Володимирович провів за збірну СРСР 58 матчів, в яких забив 1 гол і став у її складі віце-чемпіоном Євро-1988. З 1992 року виступав за збірну України.

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