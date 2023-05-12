"Після розвалу Союзу ми з Михайличенком їздили на Євро-1992 до Швеції у складі збірної СНД. Після турніру Колосков почав нас умовляти, щоб ми переходили до збірної Росії, адже наближався чемпіонат світу 1994. Нам обіцяли неймовірні блага: хороші гроші і кожному по квартирі в Москві.

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Але ми з Михайличенком одразу відмовилися і сказали: "Ми українці, кияни, і ні на яких умовах виступати за Росію не будемо". Це була перша й остання розмова на цю тему.

Погодилися на пропозицію росіян Канчельскіс, Онопко, Юран. Вони були молодші, і це їхній вибір. А ми з Михайличенком були старшими і вже тоді розуміли, що душа до Росії у нас не лежить. Напевно, щось відчували", – поділився Кузнєцов у інтерв'ю Fanday.

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