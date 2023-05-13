"Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но после 24 февраля я принципиально трубку не брал. Сейчас мне не о чем с ними говорить.

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С Канчельскисом мы раньше вообще хорошо дружили, даже приезжали с Михайличенко к нему в Рейнджерс. Если бы сегодня я встретился с ним с глазу на глаз, то, возможно, поговорил бы, а слушать по телефону эту ерунду я не хочу.

Понятно, что Канчельскис (уроженец Кропивницкого, – прим.) не выйдет на Красную площадь с лозунгом: "Я – за Украину". Этого не будет. Он уже живет в России более 30 лет и, наверное, хочет и дальше там работать. Такая у него позиция. Я его не осуждаю, просто прекратил общаться", – сказал Кузнецов в интервью FanDay.

Напомним, Олег Владимирович провел за сборную СССР 58 матчей, в которых забил 1 гол и стал в ее составе вице-чемпионом Евро-1988. С 1992 года выступал за сборную Украины.

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