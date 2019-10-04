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Сльози після Ліверпуля, емоційні настанови Вальверде – Барселона опублікувала трейлер фільму про життя всередині клубу

4 жовтня 23:13 135 Читать на русском
Сльози після Ліверпуля, емоційні настанови Вальверде – Барселона опублікувала трейлер фільму про життя всередині клубу
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Барселона зняла власний документальний фільм, у якому покаже життя всередині клубу за останні кілька років. Буде показане життя на полі та поза ним.

Барселона опублікувала трейлер нового клубного документального фільму, в якому глядачів познайомлять з життям всередині колективу за останні кілька років.

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У фільмі буде показано, як гравці та тренер спілкувались у роздягальні, емоції після матчів, зокрема, ганебного вильоту з Ліги чемпіонів від Ліверпуля, також як футболісти відпочивають за межами Камп Ноу та тренувальної бази.

Прем'єра фільму відбудеться в листопаді.

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Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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