Сльози після Ліверпуля, емоційні настанови Вальверде – Барселона опублікувала трейлер фільму про життя всередині клубу

Іспанія — 4 жовт 343
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Зозуля допоміг Альбасете перервати невдалу серію – постраждав інший українець
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"Тренер-невдаха, який злив всі свої команди", – Хацкевич розкритикував журналістів та отримав жорстку відповідьУкраїна — 4 жовт 1195
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Динамо має бути щасливим, а Лугано як переможець – швейцарські ЗМІ про причини невдачі команди Михайличенка в ЛЄЛіга Європи — 4 жовт 2703
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Шевченко викликав у збірну України ще трьох гравців на поєдинки проти Литви та ПортугаліїЄвро-2020 — 4 жовт 15714
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"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"Інтерв’ю — 4 жовт 9815