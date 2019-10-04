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Барселона знайшла сенсаційну заміну Вальверде

11:10 2909 Читать на русском
Барселона знайшла сенсаційну заміну Вальверде
Гальярдо близький до Барси

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде перебуває на волоску від звільнення після невдалого старту сезону.

Барселона вже розпочала активні пошуки наступника Вальверде, а головним претендентом на тренеський мостик "блаугранас" аргентинський телеканал TNT Sports називає керманича Рівер Плейт Марсело Гальярдо.

43-річний фахівець, який виграв з Рівер Плейт клубний чемпіонат світу 2019, очолить Барселону, якщо Вальверде не зможе покращити гру каталонського гранда у найближчих матчах.

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Наразі наставник "мільйонаріос" відмовляється коментувати будь-які чутки щодо свого майбутнього, адже зосереджений на захисті титулу чемпіона Південної Америки. Рівер готується до матчу-відповіді проти Бока Хуніорс у півфіналі Кубка Лібертадорес.

Контракт Гальярдо з аргентинським клубом розрахований до 2021 року, однак він дуже хотів би попрацювати зі своїм співвітчизником Лео Мессі на Камп Ноу.

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Головне Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо Іспанія Рівер Плейт Рівер Плейт Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона Барселона
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