Барселона знайшла сенсаційну заміну Вальверде

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде перебуває на волоску від звільнення після невдалого старту сезону.

Барселона вже розпочала активні пошуки наступника Вальверде, а головним претендентом на тренеський мостик "блаугранас" аргентинський телеканал TNT Sports називає керманича Рівер Плейт Марсело Гальярдо.

43-річний фахівець, який виграв з Рівер Плейт клубний чемпіонат світу 2019, очолить Барселону, якщо Вальверде не зможе покращити гру каталонського гранда у найближчих матчах.

Барселона – Інтер: оздоровлення футболу "блаугранас" при купі запитань, шикарна команда Конте та історичний гол Лаутаро

Наразі наставник "мільйонаріос" відмовляється коментувати будь-які чутки щодо свого майбутнього, адже зосереджений на захисті титулу чемпіона Південної Америки. Рівер готується до матчу-відповіді проти Бока Хуніорс у півфіналі Кубка Лібертадорес.

Контракт Гальярдо з аргентинським клубом розрахований до 2021 року, однак він дуже хотів би попрацювати зі своїм співвітчизником Лео Мессі на Камп Ноу.

Вальверде вбиває Барселону