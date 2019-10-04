Слезы после Ливерпуля, эмоциональные установки Вальверде – Барселона опубликовала трейлер фильма о жизни внутри клуба

Барселона сняла собственный документальный фильм, в котором покажет жизнь внутри клуба за последние несколько лет. Будет показана жизнь на поле и вне его.

Барселона опубликовала трейлер нового клубного документального фильма, в котором зрителей познакомят с жизнью внутри коллектива за последние несколько лет.

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В фильме будет показано, как игроки и тренер общались в раздевалке, эмоции после матчей, в частности, позорного вылета из Лиги чемпионов от Ливерпуля, также как футболисты отдыхают за пределами Камп Ноу и тренировочной базы.

Премьера фильма состоится в ноябре этого года.

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