"Слова Роналду залишили погане враження, фанати його любили", – легенда Ювентуса присоромив португальця
Колишній півзахисник Юве Алессіо Таккінарді не розділив прагнення Кріштіану Роналду залишити "Стару Синьйору".
"Роналду не так повинен був піти. Йому не варто було просто летіти на приватному літаку, поки Аллегрі виступав на прес-конференції перед грою з Емполі.
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Я очікував, що відбудеться прес-конференція, на якій Роналду подякує фанатам. Вболівальники Ювентуса любили його, варто було попрощатися інакше.
Таких гравців, як Дель П'єро і Тотті, Мальдіні і Дзанетті більше немає, але слова Кріштіану про те, що він переходить в клуб, де він відчував себе як вдома, створюють не дуже хороше враження.
Роналду грав не тільки за футболку Юве, але і за свій міжнародний образ. І це не пройшло повз увагу фанатів.
Кріштіану поставив Ювентус і клубну стратегію на ринку в дуже складне становище, пішовши за кілька днів до закриття трансферного вікна. Замінити таку машину із забивання голів, як Роналду, неможливо", – цитує Таккінарді Tuttosport.
Нагадаємо, Кріштіану нещодавно оголосив про відхід з Юве, з яким у португальця ще був рік чинного контракту. Роналду придбав Манчестер Юнайтед за 15 млн євро.
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