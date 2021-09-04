"Роналду не так повинен був піти. Йому не варто було просто летіти на приватному літаку, поки Аллегрі виступав на прес-конференції перед грою з Емполі.

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Я очікував, що відбудеться прес-конференція, на якій Роналду подякує фанатам. Вболівальники Ювентуса любили його, варто було попрощатися інакше.

Таких гравців, як Дель П'єро і Тотті, Мальдіні і Дзанетті більше немає, але слова Кріштіану про те, що він переходить в клуб, де він відчував себе як вдома, створюють не дуже хороше враження.

Роналду грав не тільки за футболку Юве, але і за свій міжнародний образ. І це не пройшло повз увагу фанатів.

Кріштіану поставив Ювентус і клубну стратегію на ринку в дуже складне становище, пішовши за кілька днів до закриття трансферного вікна. Замінити таку машину із забивання голів, як Роналду, неможливо", – цитує Таккінарді Tuttosport.

Нагадаємо, Кріштіану нещодавно оголосив про відхід з Юве, з яким у португальця ще був рік чинного контракту. Роналду придбав Манчестер Юнайтед за 15 млн євро.

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