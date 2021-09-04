"Слова Роналду оставили плохое впечатление, фанаты его любили", – легенда Ювентуса пристыдил португальца
Бывший полузащитник Юве Алессио Таккинарди не разделил стремление Криштиану Роналду оставить "Старую Синьору".
"Роналду не так должен был уйти. Ему не стоило просто лететь на частном самолете, пока Аллегри выступал на пресс-конференции перед игрой с Эмполи.
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Я ожидал, что состоится пресс-конференция, на которой Роналду поблагодарит фанатов. Болельщики Ювентуса любили его, стоило попрощаться иначе.
Таких игроков, как Дель Пьеро и Тотти, Мальдини и Дзанетти больше нет, но слова Криштиану о том, что он переходит в клуб, где он чувствовал себя как дома, создают не очень хорошее впечатление.
Роналду играл не только за футболку Юве, но и за свой международный образ. И это не прошло мимо внимания фанатов.
Криштиану поставил Ювентус и клубную стратегию на рынке в очень сложное положение, уходя за несколько дней до закрытия трансферного окна. Заменить такую машину по забиванию голов, как Роналду, невозможно", – цитирует Таккинарди Tuttosport.
Напомним, Криштиану недавно объявил об уходе с Юве, с которым у португальца был еще год действующего контракта. Роналду приобрел Манчестер Юнайтед за 15 млн евро.
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