"Роналду не так должен был уйти. Ему не стоило просто лететь на частном самолете, пока Аллегри выступал на пресс-конференции перед игрой с Эмполи.

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Я ожидал, что состоится пресс-конференция, на которой Роналду поблагодарит фанатов. Болельщики Ювентуса любили его, стоило попрощаться иначе.

Таких игроков, как Дель Пьеро и Тотти, Мальдини и Дзанетти больше нет, но слова Криштиану о том, что он переходит в клуб, где он чувствовал себя как дома, создают не очень хорошее впечатление.

Роналду играл не только за футболку Юве, но и за свой международный образ. И это не прошло мимо внимания фанатов.

Криштиану поставил Ювентус и клубную стратегию на рынке в очень сложное положение, уходя за несколько дней до закрытия трансферного окна. Заменить такую ​​машину по забиванию голов, как Роналду, невозможно", – цитирует Таккинарди Tuttosport.

Напомним, Криштиану недавно объявил об уходе с Юве, с которым у португальца был еще год действующего контракта. Роналду приобрел Манчестер Юнайтед за 15 млн евро.

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