"У цьому трансфері більше емоційних причин, ніж футбольних. Не вважаю це рішення на 100% раціональним. Знайти баланс в команді – велика проблема. Досвідчені гравці все ще багато забивають.

Роналду повернув собі 7-й номер у Манчестер Юнайтед

Думаю, Алекс Фергюсон зіграв в цьому велику роль. Роналду свого часу мав перейти в Арсенал, і Фергюсон поцупив його у мене. Тепер він виконав цей же трюк з Сіті.

Роналду був на нашій тренувальній базі в футболці Арсеналу. Але помічник сера Алекса Карлуш Кейруш переконав його купити 18-річного Роналду. Ми могли заплатити лише 4 млн євро. А Манчестер Юнайтед заплатив 12 млн", – цитує Венгера Bild.

Нагадаємо, у 2003-му Кріштіану перебрався зі Спортінга в МЮ, де виступав до 2009 року. Влітку Роналду вирішив повернутись в Юнайтед, хоча до офіційного оголошення ЗМІ активно сватали португальця у Манчестер Сіті.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Грізманн повернувся в Атлетіко, Жерсон покинув Динамо – як це було