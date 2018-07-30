Славов покинув Аален через місяць після підписання контракту

Український нападник Мирослав Славов покинув німецький Аален, так і не зігравши за клуб жодного матчу.

Клуб третього німецького дивізіону та 27-річний український нападник розірвали контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Аалена.

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Варто відзначити, що контракт Славова з німецьким клубом був підписаний лише місяць назад, терміном на 1 рік.

Нагадаємо, в минулому сезоні Мирослав захищав кольори Хемніцера, який також виступав у третій Бундеслізі. Форвард зміг записати на свій рахунок 12 забитих голів за команду, яка за підсумком турніру посіла останнє місце.

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