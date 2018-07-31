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Славов покинул Аален через месяц после подписания контракта

08:00 5 Читати українською
Славов покинул Аален через месяц после подписания контракта
Мирослав Славов / Фото из соцсетей

Украинский нападающий Мирослав Славов покинул немецкий Аален, так и не сыграв за клуб ни одного матча.

Клуб третьего немецкого дивизиона и 27-летний украинский нападающий расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Аалена.

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Стоит отметить, что контракт Славова с немецким клубом был подписан всего месяц назад, сроком на 1 год.

Напомним, в прошлом сезоне Мирослав защищал цвета Хемницера, который также выступал в третьей Бундеслиге. Форвард смог записать на свой счет 12 забитых голов за команду, которая по итогам турнира заняла последнее место.

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Аален Аален Мирослав Славов Мирослав Славов Германия
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