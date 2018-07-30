Роббен і Рібері досі запалюють, прогрес екс-конкурентів Ярмоленка. Як Баварія і Борусія Д готувалися до сезону на МКЧ

Мюнхенська Баварія та дортмундська Борусія завершили свої турне по США. Представляємо коротке резюме участі німецьких грандів у Міжнародному кубку чемпіонів.

Борусія Д

Борусія провела у США 9 днів, де зіграла 3 матчі в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Дортмундці мінімально обіграли Манчестер Сіті, перестріляли Ліверпуль і лише по пенальті поступилися Бенфіці. Борусія наразі є лідером в турнірній таблиці товариського турніру. "Це була абсолютно вдала поїздка, я нею дуже задоволений. Підсумки лише позитивні – ми отримали чудовий досвід", – резюмував Люсьєн Фавр.

Популяризація клубу призвела до того, що на американському континенті Борусію скрізь зустрічали натовпи фанів. Головною зіркою всього турне прогнозовано став Крістіан Пулішіч – найбільша надія збірної США, місцевий улюбленець. 19-річний американець, якому Андрій Ярмоленко програв місце на правому фланзі атаки "шваргельбен", відмінно проявив себе не лише в медійній діяльності, а й безпосередньо діями на полі.

Пулішіч за один тайм "зробив" гру проти Ліверпуля: заробив і реалізував пенальті, оформив дубль і створив гол для Ларсена. Статус найкращого гравця зустрічі Крістіан не зміг отримати через молодий несумісний з алкоголем вік – головним спонсором нагороди був пивний бренд Heineken. Щоправда, почали виникати спекуляції навколо американця, який не приховує свого захоплення англійським футболом.

Якоб-Брун Ларсен на протилежній бровці перебував в тіні однолітки Пулішіча, але також виглядав дуже солідно – за підсумками МКЧ Ларсен продемонстрував величезний потенціал. Після продажу Андре Шюррле данець зліва став головним конкурентом такого ж юного Джейдона Санчо. Вже зараз можна сказати, що Андрій Ярмоленко вчинив дуже правильно, коли покинув Борусію – боротися з такими молодими монстрами (памятаємо і про Маріуса Вольфа) на флангах було б нереально.

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А от хто з молодих розчарував, то це Александер Ісак. Борусія вирішила не виходити на ринок за центрфорвардом, хоча конкуренція на цій позиції в команді практично відсутня. Така ситуація подарувала ще один шанс молодому шведу. Він отримав багато ігрового часу на МКЧ, але знову себе не проявив: рідкісні гольові моменти, слабка гра на другому поверсі, нестача м'язової маси для протистояння захисникам. Той же Макс Філіп, на якого зробили ставку боси клубу в центрі нападу, виглядав значно переконливіше.

Однак найбільше значення літня підготовка мала для Маріо Гьотце. Власне, наступний сезон стане визначальним у його кар'єрі. Маріо не зумів повернутися на високий рівень під керівництвом Петера Боса та Петера Штегера, внаслідок чого пропустив чемпіонат світу-2018. Новий наставник дортмундців Люсьєн Фавр відводить хавбеку центральну роль у своїй команді. Гьотце отримує довіру і наразі її виправдовує – прекрасна гра на американських полях. Він у хорошій формі, справляється із завданнями плеймейкера та вносить необхідний креатив у центрі поля.

Баварія

Через участь в чемпіонаті світу низки основних футболістів у передсезонних спарингах багато шансів у головній команді отримала молодь Баварії. Новий тренер Ніко Ковач перевірив резерв, а лідери команди лише зараз надійшли в його розпорядження після відпочинку. Один з трьох матчів Міжнародного кубка чемпіонів мюнхенці зіграли ще в Європі – перемога над ПСЖ, а протягом перебування в США програли Ювентусу та Манчестер Сіті.

В першу чергу, безумовно, потрібно сказати про чудову форму 34-річного Ар'єна Роббена та 35-річного Франка Рібері. Продовження співпраці з ними ще на сезон викликало чимало критики, мовляв, ветерани стають тягарем для Баварії – постійно демонструвати високий рівень не можуть, а забирають місце в перспективних юнаків.

Футбол Роббена та Рібері на МКЧ закрив роти критикам – стара гвардія абсолютно в порядку. Француз звично для себе брав ентузіазмом і наполегливістю. Найбільше компліментів Франк заслужив за гру з Манчестер Сіті, де він діяв на позиції "десятки". Рібері не загубився, а навпаки розкрився по-новому: від нього надходило багато креативу та цікавих рішень. Ну а чого вартий "старий" голландець, може легко розповісти Олександр Зінченко, який не міг з ним впоратися на своєму фланзі.

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Звичайно, всіх цікавить, як розвивається кар'єра зірки Євро-2016 Ренату Санчеша, який став чи не найпровальнішим трансфером Баварії за останні роки. Португалець провів МКЧ на нормальному рівні, але сказати, що він був на відчутно сильнішим за представників Баварії-2, не можна. Ті ж Мерітан Шабані та, особливо, Пауль Вілл демонстрували не гірший рівень гри.

Натомість розчарував у складі "ротен" Хуан Бернат. Ніко Ковач звільнив для нього лівий фланг оборони, перемістивши в центр універсала Алабу, але іспанець не переконав у своїй боєздатності. Він точно не зможе витіснити Алабу з основного складу, до того ж, наприкінці перебування в США Бернат знову травмувався.