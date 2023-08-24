Противостояние со Славией может принести Заре групповой этап Лиги Европы, однако в случае поражения трагедии не произойдёт – команда вылетит в группу Лиги конференций. Это должно помочь луганцам в психологическом плане. Особенно это касалось матча в Чехии, ведь дома пряжаны особенно мощные.

Как и ожидалось, Ненад Лалатович выставил схему с тремя защитниками. Русин получил повреждение и в заявку не попал, поэтому главной ударной силой должны были стать Герреро и Антюх. На правом фланге дебютировал Яцик, а в целом состав "чёрно-белых" не удивил.

Индржих Трпишовски против СК Днепра-1 работал в схеме 4-2-3-1, но в этот раз вернулся к модели с 3-4-3. Таким образом, передняя тройка Славии работала по центрбекам Зари, однако чехи избрали очень агрессивную манеру игры. Вингеры, фулбеки, опорники и даже один из центрбеков активно пытались перегружать оборону гостей.

Хозяева активно комбинировали на чужой трети, создавали численные большинства и открывали пространство через грамотные перемещения. В частности, инсайдов Зари регулярно вытаскивали за собой поближе к центру, благодаря чему фланги освобождались для вбеганий, подач и прострелов. Амплуа игрока при этом не имело особого значения – освободившуюся зону мог заполнить любой, ведь команда очень гибко обменивалась позициями. Чаще всего подачи исполняли латерали (Доудера, Провод), вингеры (Шранц и Юрашек) и центрбек Масопуст.

Кроме того, пряжане не гнушались обычными выносами, ведь гости очень слабо цеплялись за ничейные мячи. Именно кроссы и лонгболы стали основным оружием Славии в первом тайме. Почти все моменты прошли именно с них – и создавали их очень много. Даже штрафные удары чехи разыгрывали черес пас во фланг с последующим навесом. Что наиболее досадно, спокойных отрезков до перерыва не было.

А что Заря? А ничего. Прессинг даже не имитировали, что типично для команды Ненада Лалатовича в последних матчах. Были попытки поджимать на флангах, если удавалось цепляться за мяч на чужой половине, но ничего не получалось. Основным же методом выхода в атаку стал лонгбол в направлении Герреро (далеко не самого мощного футболиста в составе "черно-белых").

Если перечислять все моменты Славии в первом тайме, вы просто заснете, читая этот отчет. Букв будет слишком много. Преимущество пражан ярче продемонстрирует статистика – 12:0 по ударам, 6:0 в створ, 4:0 по угловым, 66% владения. А еще арбитры не засчитали гол Масопуста после корнера на 29-й минуте. Лукас расстреливал ворота с метра.

Масопуст ещё на 8-й минуте замыкал подачу Шевчика, однако мяч пролетел рядом с дальней штангой. Кроме того, на 25-й и 43-й минутах один на один выходил Шранц, воспользовавшись крайне слабой игрой Снурницына. На 33-й же минуте случился наиболее эпиченый эпизод – такое даже словами не описать. Лучше смотрите сами:

Также при одном из угловых Турбаевский неудачно сыграл на выходе, в результате чего мяч с линии ворот пришлось выносить Вантуху. В целом, Заря держалась на волоске, чудом не потерпев разгром. Статистики ожидаемых голов нет, но чехи явно наиграли на полтора-два xG.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Ненад Лалатович в раздевалке решил произвести замену, сняв с пробега Мишнёва и выпустив Мичина. На старте второго тайма этот ход ничего не дал – Славия всё так же доминировала и создавала моменты.

Так, уже на 53-й минуте Зафейрис прошел Джордана на левом фланге и отдал разрезную передачу Масопусту. Лукас выходил один на один с Турбаевским, однако Николай спас Зорю. Еще через минуту в штрафной луганцев опять произошла клоунада, которую трудно описать словами – но гости снова выстояли!

Впрочем, после этого пражаны сбавили в остроте. Где-то Славия потеряла темп, а где-то и Заря стала лучше работать в позиционном плане. Такого количества кросов и привозов на флангах, как в первом тайме, у чехов после 50-х минут уже не было.

В середине второго тайма Заря вообще начала проводить контратаки – в одном из эпизодов Мичин даже мог выходить оди н на один. Был и перспективный момент с ударом – Яцик пробивал из зоны перед штрафной, но на пути мяча оказался защитник. Это был уже второй выстрел гостей в матче, а первый на 46-й минуте с дистанции провёл Дришлюк. Очень неточно.

Индржих Трпишовский заметил проблему, организовав серию замен. На 57-й минуте вингеры Шранц и Юрашек уступили место Ван Бурену и Юречке, а на 67-й поля ушли форвард Хытил и латераль Провод – вместо них появились Огунгбаи и Тиджани. Ненад Лалатович же на 77-й минуте решил снять Яцика, бросив в бой Чурка.

Перестановки чехов постепенно вернули Славии контроль за ходом игры. Правда, большого количества моментов всё равно не возникало. До 80-х минут вспоминается только классный выстрел Тиджани низом с левого фланга. Мяч летел в ближний угол, но Турбаевский справился.

Ближе к эндшпилю встречи появилась надежда, что Заря выстоит, но так не случилось. На 81-й минуте Славия всё же прошила Турбаевского, а героем стал Тиджани. Успех принёс обычный угловой – подачу с него Мухаммед спокойно перевел под правую штангу. 1:0! Казалось, что это конец.

Впрочем, луганчане не капитулировали. Ненад Лалатович сразу же бросил в бой форвардов Алефиренко и Горбача, а затем добавил к ним ещё одного нападающего (Бугая). Заря стала играть смелее – команда провела несколько перспективных атак с выходомна ударные позиции. А Славия на это не отвечала!

Особенно опасен был контрвыпад 2-в-2 на 90-й минуте, но все завершилось заблокированным выстрелом Алефиренко. На этой же минуте Мичин убрал троих защитников перед штрафной и пробил в дальний угол, однако не попал. И вот за это Славия уже наказала.

На 90+3-й минуте Турбаевский спас луганчан, парировав лонгшот от Ван Бурена и справившись с добиванием от Тиджани. Впрочем, всего через минуту чехи праздновали второй гол – Огунгбаи принял диагональ на левом краю штрафной (на самой кромке поля) и сбросил мяч на дальнюю штангу, а Масопуст спокойно замкнул в касание. С Лукасом никто не играл. 2:0.

Именно с этим счётом матч и подошел к концу. Прага делает серьёзную заявку на проход в групповой этап Лиги Европы, а Заря одной ногой зашла в Лигу конференций.

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