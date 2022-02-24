"Дякую всім полякам, які підтримують нас у цей важкий час": Харатін записав відеозвернення
Півзахисник Легії та збірної України Ігор Харатін приєднався до флешмобу підтримки своєї Батьківщини.
Легіонер польського клубу записав патріотичне відеозвернення.
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"Моя сім'я і я з України. Ми любимо і цінуємо нашу країну і віримо в те, що буде мир. Зараз для нас головне – віра та єднання. Україно, тримайся! Дякую всім полякам, які підтримують нас у цей важкий час", – сказав Харатін.
Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.
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