Легіонер польського клубу записав патріотичне відеозвернення.

"Тварюко, помри вже нарешті": Рибалка звернувся до Путіна після початку військової агресії щодо України

"Моя сім'я і я з України. Ми любимо і цінуємо нашу країну і віримо в те, що буде мир. Зараз для нас головне – віра та єднання. Україно, тримайся! Дякую всім полякам, які підтримують нас у цей важкий час", – сказав Харатін.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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