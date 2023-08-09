"Перед кожною грою шанси у команд практично рівні – 50 на 50. Все буде залежати від цих двох матчів – завтра на полі Славії і у матчі-відповіді в Кошицях, де ми будемо приймати суперника.

Сильні сторони суперника? Суперник добре підготовлений фізично. Славія небезпечно грає на стандартних положеннях, на які приходять до штрафного майданчику по сім-вісім футболістів. Команда швидка і грає вертикально, намагається швидко доставити м’яч до чужого штрафного майданчику. Багато флангових подач, після яких купа гравців йдуть на завершення атаки. Треба завтра уважно грати в обороні, адже останнім часом ми дуже багато робимо подарунків суперникам і якісь у нас виникають непотрібні помилки. Треба завтра уважно і строго зіграти в обороні.

СК Дніпро-1 офіційно підписав заміну Довбику

Щодо травмованих, то так – не буде Мірошніченка і Волинця, є питання по Піхальонку, у якого піднялася температура – він навіть не прибув на тренування, а залишився у готелі. Так що по ньому будемо ухвалювати рішення вже завтра. Подивимося, як він себе буде почувати.

Як вдається зосередити команду на грі попри ситуацію в Україні? Олександр Сваток вже сказав, що ми так працюємо великий час. Мешкали у Кошицях, зараз живемо в Ужгороді. Так, це великі переїзди, але ми до всього цього звикаємо і це для нас просто будні. Звичайно, що все це важко, адже є тривоги, обстріли, наш народ страждає, але ми знаходимо слова, що хлопці повинні своїх вболівальників і усіх українців радувати власною грою, щоб у вболівальників була хоч якась віддушина у спорті і футболі.

Де проведемо передматчеве тренування? На поле я ще не виходив, а одразу пішов до вас на пресконференцію. Так, знаю, що поле не у гарному стані, що воно рветься, але нам потрібно на нього вийти, адже треба розуміти, що на нас завтра чекає. Ми ж не можемо приїхати і його не спробувати. У нас буде невеличке тренування, десь пів години, більше як розминка і все. Але хлопці повинні його відчути і зрозуміти, як воно себе веде.

Всюди різні покриття і різні відскоки. Ми нещодавно грали матч із Панатінаїкосом і там відскок від газону був дуже складний, через що ми отримали перший гол. Так що нам треба вийти і зрозуміти, що на нас завтра чекає", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

"Ми перемогли?": майбутній президент Чехословаччини зламав ногу в матчі за Славію – він грав під 6 різними псевдонімами