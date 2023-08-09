"Перед каждой игрой шансы у команд практически равны – 50 на 50. Все будет зависеть от этих двух матчей – завтра на поле Славии и в ответном матче в Кошице, где мы будем принимать соперника.

Сильные стороны соперника? Соперник хорошо подготовлен физически. Славия опасно играет на стандартных положениях, на которые приходят в штрафную площадь по семь-восемь футболистов. Команда быстрая и играет вертикально, старается быстро доставить мяч в чужую штрафную площадь. Много фланговых подач, после которых куча игроков идут на завершение атаки. Надо завтра внимательно играть в обороне, ведь в последнее время мы очень много делаем подарков соперникам и какие-то у нас возникают ненужные ошибки. Надо завтра внимательно и строго сыграть в обороне.

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Относительно травмированных, то да – не будет Мирошниченко и Волынца, есть вопросы по Пихалёнку, у которого поднялась температура – он даже не прибыл на тренировку, а остался в гостинице. Так что по нему будем принимать решение уже завтра. Посмотрим, как он себя будет чувствовать.

Как удается сосредоточить команду на игре, несмотря на ситуацию в Украине? Александр Сваток уже сказал, что мы так работаем большое время. Жили в Кошице, сейчас живем в Ужгороде. Да, это большие переезды, но мы ко всему этому привыкаем и это для нас просто будни. Конечно, все это трудно, ведь есть тревоги, обстрелы, наш народ страдает, но мы находим слова, что ребята должны своих болельщиков и всех украинцев радовать собственной игрой, чтобы у болельщиков была хоть какая-то отдушина в спорте и футболе.

Где проведем предматчевую тренировку? На поле я еще не выходил, а сразу пошел к вам на пресс-конференцию. Да, знаю, что поле не в хорошем состоянии, что оно рвется, но нам нужно на него выйти, ведь надо понимать, что нас завтра ждет. Мы же не можем приехать и его не попробовать. У нас будет небольшая тренировка, где-то полчаса, больше как разминка и все. Но ребята должны его почувствовать и понять, как оно себя ведет.

Везде разные покрытия и разные отскоки. Мы недавно играли матч с Панатинаикосом и там отскок от газона был очень сложный, из-за чего мы получили первый гол. Так что нам надо выйти и понять, что нас завтра ждет", – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

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