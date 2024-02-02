Алієв в Instagram виклав відео, як він ходить до бані – головною особливістю став російський прапор замість килимка для ніг.

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"Зараз ви побачите, як я заходжу до лазні. І ось так витираю об пі******ський прапор. Ось так, бл**ь. Смерть росіянам, слава Україні! Всіх обійняв", – сказав Олександр на відео.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Алієв спершу пішов у теророборону Києва, а згодом підписав контракт і розпочав військову службу в Збройних Силах України.

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