"Слава Украине": Алиев показательно вытер ноги о флаг России – видео 18+
Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев продемонстрировал пренебрежительное отношение к стране-оккупанту.
Алиев в Instagram выложил видео, как он ходит в баню – главной особенностью стал российский флаг вместо коврика для ног.
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"Сейчас вы увидите, как я захожу в баню. И вот так вытираю о пи*******ческий флаг. Вот так, бл**ь. Смерть россиянам, слава Украине! Всех обнял", – сказал Александр на видео.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Александр Алиев сначала пошел в теророборону Киева, а затем подписал контракт и начал военную службу в Вооруженных Силах Украины.
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