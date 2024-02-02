Алиев в Instagram выложил видео, как он ходит в баню – главной особенностью стал российский флаг вместо коврика для ног.

"Здесь, в Украине, я стал Алиевым": экс-звезда Динамо получил удостоверение УБД и мощно ответил критикам

"Сейчас вы увидите, как я захожу в баню. И вот так вытираю о пи*******ческий флаг. Вот так, бл**ь. Смерть россиянам, слава Украине! Всех обнял", – сказал Александр на видео.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Александр Алиев сначала пошел в теророборону Киева, а затем подписал контракт и начал военную службу в Вооруженных Силах Украины.

"Васю, за тобою приїхали" – мене посадили у "воронок" і повезли": захисник Карпат про Колиму, роботу на шахті і Юрчишина