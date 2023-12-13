"Перші місяці війни не минули дарма", – написав Алієв в Instagram, виклавши фото свого посвідчення УБД. Після появи кількох не надто приємних коментарів 38-річний Олександр, який, як відомо, народився у російському Хабаровську, видалив пост, натомість опублікувавемоційний сторіс.

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"Усім привіт. Хочу сказати такі слова під***сам. Саме під***сам. Те, що я сьогодні виклав, а потім видалив. Я прочитав коментарі і пишуть там: "За що йому дали?". Я написав: "Перші місяці війни просто так не минули". І мені дуже приємно, що мене сьогодні нагородили.

Але хочу вам сказати, ган**нчики. Тоді, коли почалася повномасштабна війна, ви всі щось були на дорогах і почали с*обуватись. Хто на захід України, хто в Європу. Ну а я залишився тут, бо я – українець, і тут, в Україні, я став Алієвим. І завдяки київському Динамо. Я став і почав захищати нашу країну, а ви зараз почали вже кукурікати. Під***си, смокчіть х*й", – сказав колишній лідер Динамо.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Алієв спершу пішов у теророборону Києва, а згодом підписав контракт і розпочав військову службу в Збройних Силах України.

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