Бергамаски дуже мляво провели першу половину і радше могли пропустити, ніж забити. Руслан Маліновський відіграв 56 хвилин, але також нічим особливим не запам'ятався. Все найцікавіше сталося після заміни українця.

Аталанта курйозно втратила лідерство в матчі Серії А проти екс-динамівця – Маліновський нарвався на швидкий гнів тренера

Тьон Копмейнерс виконав дві чудові силові подачі зі штрафних, які замкнули партнери. Перший м'яч скасували через гру рукою, але гол Деміраля був цілком легальним. Аталанта не втримала мінімальну перевагу. Муссо перед собою відбив дальній удар, і Валері добиванням покарав кіпера господарів за помилку. 1:1 – Аталанта подарувала очко аутсайдеру і не змогла вийти на чисту першу сходинку таблиці.