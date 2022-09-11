Руслан Маліновський вчетверте за 5 турів вийшов з перших хвилин. Команда українця до звітного поєдинку підходила на 3 місці з відмінними перспективами захистити несподівано завойоване на старті лідерство. У суперника в центрі оборони почав Лочошвілі – грузинський центрбек, якого колись Динамо купувало за 300 тисяч євро, але в Києві Лука так і не зіграв жодної хвилини. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Кремонезе на "Футбол 24", стартував о 13:30. Перший удар на 7 хвилині. Гості втратили м'яч на своїй половині, Мурієль миттєво отримав нагоду пробити – Раду витягнув. Також з-за меж штрафного спробував пробити Кремонезе, без проблем для Муссо.

Маліновському вже пізно в АПЛ: чому українець залишився в Аталанті і що буде далі?

На 15 хвилині ще одна спроба здалеку. Ескаланте бахнув під поперечину – ефектний сейв голкіпера Аталанти. Маліновський у перші 20 хвилин дуже непогано проявив себе у боротьбі, вигравши 4 з 5 дуелей внизу та на другому поверсі. А ось з креативом не складалося – лише 2 паси у фінальну третину, цього відчутно мало. Український півзахисник вирішив пробити метрів з 25, суперники заблокували. Продирається Маліновський у боротьбі з кількома гостями у штрафний Кремонезе, а далі грає надто тонко. Міг пробивати сам, а вирішив розрізним пасом знайти Мурієля, який такого зовсім не чекав.

Класно розігрує колумбійський нападник штрафний. Зручно викотив під удар Копмейнерсу прямо по центру – Раду відверто виручив, витягнувши м'яч з нижнього кута. Наварив Маліновський на рівному місці. Спочатку запоров перспективну атаку після втрати суперника поганеньким пасом уперед. А потім змушений був терміново фолити та ще й отримав удар в обличчя від суперника, якого завалював на газон. Зовсім провально контратакує Аталанта. Не один раз вибігали господарі в наступ, а потім все псували безглузді рішення у фінальній третині.

А ось біля своїх воріт команда Гасперіні дозволяє забагато. У суперника більше ударів (4:5) за 30 хвилин гри, показова статистика спроб з меж штрафного – 0:3. Четвірка гравців атаки бергамасків створила по моменту, а ось у Маліновського геть не виходить загострити. Згаданий Лочошвілі зупиняє лише фолом настирного українця. І знову якийсь необдуманий пас партнера марнує всі зусилля Руслана. Цілком собі заслужені нулі на табло до перерви. Команди награли на дуже скромні цифри очікуваних голів – 0,26:0,22.

Після перерви краще не стало. Подвійна заміна на 56 хвилині. Маліновського і Мурієля замінили Едерсон та Хойлунд. Першого удару після перерви довелося чекати хвилин 15. Спроби Едерсона та Толої, втім, виглядали досить кволо. А далі, здавалося, спрацював талісман Гасперіні в цьому сезоні. Копмейнерс казково виконав штрафний з флангу. Снаряд залетів, але по дороз Околі навіщось черкнув м'яч рукою, вкравши 5 гол нідерландського півзахисника.

На 74 хвилині Аталанта таки забиває. Копмейнерс цього разу закрутив з того ж правого флангу на голову Деміралю. Толої пригнувся, щоб не завадити партнеру, Раду знову не міг виручити. Цього разу все чисто. Жахлива помилка Муссо, який парирує простий дальній удар прямо на суперника. Кремонезе дуже швидко зрівняв рахунок. Відчайдушні заміни Гасперіні на 86 хвилині. А вже у компенсований час Околі міг виправитися за вкрадений у партнера гол, але не прошив Раду з кількох метрів.

Важка ціна цього всього лише 3 пропущеного бергамасками гола (досі найкраща оборона сезону в Італії). Кремонезе набирає лише 2 бал і залишається у зоні вильоту, піднімаючись на 18 позицію. Аталанта втрачає очки, а з ними і блискучий шанс повернутися на 1 місце. Наполі лідирує завдяки кращим додатковим показникам. У Мілана також 14 очок і 3 рядок через гіршу різницю м'ячів, ніж в інших претендентів на лідерство.

Цікавий факт. Маліновський після Околі став лідером в обох командах за кількістю єдиноборств, хоча провів менше години на полі. З кожною хвилиною успішність падала. У підсумку Руслан виграв 4 з 10 дуелей внизу, а також 3 з 5 – на другому поверсі. Зовсім не пішли простріли (жодного вдалого). На диво для себе не створив жодного моменту. Крім того, лише раз пробив здалеку. Дещо компенсовував відбираннями і перехопленнями, однак це не зовсім те, що від нього вимагають.