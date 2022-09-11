Аталанта неожиданно потеряла очки в матче 6 тура Серии А против Кремонезе. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Бергамаски очень вяло провели первую половину и скорее могли пропустить, чем забить. Руслан Малиновский отыграл 56 минут, но ничем особенным не запомнился. Все самое интересное произошло после замены украинца.

Аталанта упустила шанс в Серии А против экс-динамовца – Малиновский нарвался на быстрый гнев тренера и стал... лидером

Тен Копмейнерс выполнил две замечательные силовые подачи со штрафных, которые замкнули партнеры. Первый мяч отменили из-за игры рукой, но гол Демираля был вполне легальным. Аталанта не удержала минимальное преимущество. Муссо перед собой отразил дальний удар, и Валери добиванием наказал кипера хозяев за ошибку. 1:1 – Аталанта подарила очко аутсайдеру и не смогла выйти на чистую первую строчку таблицы.