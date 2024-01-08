"Щодо власного бізнесу... У мене є одна автомийка у Запоріжжі, і ще одна у рідному місті моєї дружини – Вільногірську (Кам'янський район Дніпропетровської області, – прим.). Намагаюся розвиватися не лише у футболі, але й поза ним. Це наш сімейний бізнес.

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Я про це вперше замислився, коли ще жив у Маріуполі. Через смог у місті можна було зранку помити машину, а на наступний день вона вже в тебе коричнева. Сказав своєму батькові: "Це топ-бізнес – відкрити у Маріуполі мийку. Просто кожен день усі будуть туди їздити".

У мене батько легкий на підйом. Він почав в інтернеті дізнаватися та заглиблюватися в усю цю систему, як вона працює. У нього ще й були знайомі, які мали аналогічний бізнес, він дещо у них дізнався. Вирішили робити. Першу мийку відкрили у Вільногірську, а другу – у Запоріжжі.

Який дохід приносить ця справа? Ну, на те, аби скупитися в магазині та комуналку закрити, вистачає. Цей бізнес циклічний. Взимку попит менший. Вистачає лише на зарплату робітникам та адміністраторам. У Поліссі поки заробляю більше. Нові точки поки відкривати не планую, але у майбутньому, думаю, будемо розширятися", – розповів Чоботенко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Сергій – вихованець Динамо. У структурі "біло-синіх" перебував 3 роки, однак за головну команду так і не дебютував. Згодом перебрався у Шахтар, де виступав за молодіжку. Далі був Маріуполь, Колос і перехід у Полісся. У поточному сезоні провів за житомирян 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився асистом.

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