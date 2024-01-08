"Относительно собственного бизнеса... У меня есть одна автомойка в Запорожье, и еще одна в родном городе моей жены – Вольногорске (Каменский район Днепропетровской области, – прим.). Стараюсь развиваться не только в футболе, но и вне его. Это наш семейный бизнес.

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Я об этом впервые задумался, когда еще жил в Мариуполе. Из-за смога в городе можно было утром помыть машину, а на следующий день она уже у тебя коричневая. Сказал своему отцу: "Это топ-бизнес – открыть в Мариуполе мойку. Просто каждый день все будут туда ездить".

У меня отец легкий на подъем. Он начал в интернете узнавать и углубляться во всю эту систему, как она работает. У него еще и знакомые были, у которых был аналогичный бизнес, он кое-что у них узнал. Решили делать. Первую мойку открыли в Вольногорске, а вторую – в Запорожье.

Какой доход приносит это дело? Ну, на то, чтобы скупиться в магазине и коммуналку закрыть, хватает. Этот бизнес циклический. Зимой спрос меньше. Хватает только на зарплату рабочим и администраторам. В Полесье пока зарабатываю больше. Новые точки пока открывать не планирую, но в будущем, думаю, будем расширяться", – рассказал Чоботенко в интервью Українському футболу.

Напомним, Сергей – воспитанник Динамо. В структуре "бело-синих" находился 3 года, однако за главную команду так и не дебютировал. Впоследствии перебрался в Шахтер, где выступал за молодежку. Далее был Мариуполь, Колос и переход в Полесье. В текущем сезоне провел за житомирян 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился ассистом.

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