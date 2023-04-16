Чорноморець поступився Ворсклі у 21 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.

Каркас до перерви двічі врятував Чорноморець. Степанюк головою влучив у поперечку, а стійка прийняла на себе підступну подачу Бацули.

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Розв'язка настала на 85-й хвилині. Олійник віддав передачу Сефері, який прибрав опікунів і чітко пробив у нижній кут – 0:1. Ворскла здобула другу перемогу поспіль, а Чорноморець втратив свою серію з 6 турів без поразок.