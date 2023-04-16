Кінець вдалої серії команди Григорчука у відеоогляді матчу Чорноморець – Ворскла – 0:1
16 квітня 21:02 - Читать на русском
Чорноморець поступився Ворсклі у 21 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
завершено
85’ Таулант Сефері
Каркас до перерви двічі врятував Чорноморець. Степанюк головою влучив у поперечку, а стійка прийняла на себе підступну подачу Бацули.
Ворскла дотиснула Чорноморець на останніх хвилинах – одесити випали з елітної компанії Ротаня і Шахтаря
Розв'язка настала на 85-й хвилині. Олійник віддав передачу Сефері, який прибрав опікунів і чітко пробив у нижній кут – 0:1. Ворскла здобула другу перемогу поспіль, а Чорноморець втратив свою серію з 6 турів без поразок.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter