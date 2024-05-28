Калініч завершив ігрову кар'єру та одразу перейшов до функціонерної діяльності, ставши новим спортивним директором Хайдука, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Я хотів би подякувати президенту Білічу та всім людям у клубі. Для мене це велика честь і відповідальність. Моя футбольна кар'єра завершена, попереду нові виклики. Можливо, хтось з вас вважає мене недосвідченим, але в мене є знання. Моя перша мета – залучити тренера. Сподіваюся, до кінця наступного тижня . Я хочу ввести кодекс поведінки, тобто підкреслити, наскільки важливою для нас буде дисципліна в першій команді.

У нас були проблеми з цим у попередньому сезоні. Якщо не вдасться її вирішити, нічого не буде. Регламент буде дійсним для всіх гравців, починаючи з першого дня підготовки. Хто його не дотримується, відповідатиме. У мене також були проблеми з дисципліною під час кар'єри, але я відповідав за це", – поділився Калініч на прес-конференції.

Саме в Хайдуку Нікола починав та завершив кар'єру, загалом зігравши за клуб 108 матчів, у яких відзначився 45 голами та 16 асистами. Калініч відомий своїми виступами за Дніпро з 2011 по 2015 роки (120 поєдинків, 47 голів та 6 асистів) та встиг пограти за чимало відомих клубів, зокрема, Блекберн, Мілан, Фіорентина, Рома, Атлетіко, Верона. Нападник також виступав і за збірну Хорватії – 42 матчі, 15 голів та 3 асисти.

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