"Багато змінилося в кращу сторону. Наприклад, раніше, під керівництвом Луческу, могли перед іграми набігати 8 кілометрів, а зараз тренування стали більш раціональними. Зменшилося навантаження, але стало все інтенсивніше. Завдяки цьому ми можемо грати 90 хвилин та збільшувати оберти впродовж гри.

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Звичайно, подобаються більш стислі розбори. Нема сильного навантаження на голову. Я десь читав в інтернеті, що людина може сприймати інформацію лише 30-35 хвилин, після чого далі починається каша в голові. Коли тобі кожен день по дві години говорити одне й те саме, потім починає нудити і відганяєш потім її від себе. Образно кажучи, все в голові не вміщається, а потім тренер каже: "Я ж тобі дві години про це розповідав".

Містер залишався з нами до останнього, за що йому велика подяка. Це гарна людина і хороший тренер", – поділився Ванат в інтерв'ю Українському футболу.

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